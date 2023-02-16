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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В полиции рассказали об итогах "разбора полетов" по избиению школьницы в Нижнем Тагиле

В свердловской полиции рассказали об итогах "разбора полетов" по ситуации в школе №33 в Нижнем Тагиле, где девочка жестоко избила свою сверстницу в туалете.

Напомним, после инцидента агрессивная школьница была помещена в центр временного содержания для несовершеннолетних на двое суток. В дальнейшем она извинилась перед пострадавшей девочкой и ее родителями.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге замначальника отдела управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Свердловской области Наталья Гранина, ситуация разбиралась на уровне регионального Главка МВД и различных министерств, в том числе Минобразования. По ее словам, избитая девочка никому об этом не рассказала. Только когда видео с расправой появилось в интернете и СМИ, началось разбирательство.

"Были приняты меры. Начальником подразделения по делам несовершеннолетних незамедлительно были проведены в школе профилактические беседы в параллелях 7-х – 9-х классов, из которых были девочки. Также проводились родительские собрания", - сообщила Гранина, отвечая на вопрос Накануне.RU.

При этом в МВД отказались уточнить, что именно стало причиной инцидента между школьницами.

"Это просто личные неприязненные отношения. Как это было раньше у нас: слово за слово, и привело к конфликту", - пояснила представитель полиции.

Ранее в мэрии Нижнего Тагила заявляли, что вина за избиение девочки в школьном туалете лежит на педагогах.

Теги: полиция, школьница, избили, собрания, Нижний Тагил



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