Вернувшийся в зону СВО Рогозин рассказал, что надо сделать для успешного завершения СВО

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, вернувшийся в зону СВО после ранения, полагает, что боевые действия на Донбассе и Украине показали, как радикально изменились подходы к организации вооруженной борьбы с использованием традиционных вооружений, военной и специальной техники. О ситуации он высказался в своем telegram-канале.

"Сегодня средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной, противоракетной обороны, береговые противокорабельные комплексы (я уж не говорю о многоспутниковых группировках оптико-электронной разведки и различных БПЛА прифронтовой, тактической и стратегической дальности) перечеркнули прежние представления о роли и тактике применения целых видов и родов вооружённых сил. Флот и боевая авиация, в том числе стратегические самолеты, которые создавались в 80-е годы прошлого века как "молот прорыва" ПВО противника, превратились в ярко горящие на экранах радаров врага цели для перехвата и уничтожения", - написал Рогозин.

По его мнению, схватка с НАТО и ее марионеточной и до зубов вооруженной Украиной показала, что современное противостояние – соперничество робототехнических средств, обеспечивающих эффективность работы артиллерии и штурмовой пехоты. Это схватка аватаров, боевых роботов, когда исход сражения решает не двухметровый гигант-солдат с грозным пулеметом наперевес, а "умник-очкарик", создающий разведывательный и ударный БПЛА с защищенной радиолинией, комплексом преодоления помех РЭБ противника и локализации своего БПЛА по видеоданным, а также другой "умник-очкарик", умеющий ловко этим средством современной войны распорядиться, установить местоположение врага и в течение пары минут выдать точные координаты противника.

Напомним, что Рогозин был ранен в Донецке, когда, предположительно, отмечал свой день рождения в ресторане с большой компании.