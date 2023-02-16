16 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Сурков не верил в выполнение Минских соглашений еще на этапе их разработки

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что он изначально не верил, что Минские соглашения будут выполнены.

В интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову Сурков отрицательно ответил на вопрос "Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?".

РБК обращает внимание, что опубликованное Чеснаковым интервью состоит из четырех вопросов, а ответы Суркова совпадают с лозунгом сторонников Бориса Ельцина к референдуму 1993 года "Да-да-нет-да".

Владислав Сурков, Алексей Чеснаков(2023)|Фото: Алексей Чеснаков

Сурков с 2013 года возглавлял управление по сотрудничеству со странами СНГ в администрации президента. Он курировал в том числе и ситуацию на востоке Украины. При его посредничестве были заключены первые (в 2014 году) и вторые (в 2015-м) минские соглашения. Он также принимал участие в переговорах "нормандской четверки". В марте 2022 года появились сообщения о возможном домашнем аресте Суркова, но Кремль их не подтвердил. Тем не менее, почти год бывший помощник Путина не давал никаких интервью для СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин критически, с обидой отреагировал на заявления бывших руководителей Франции и Германии о том, что никто не собирался выполнять Минские соглашения, они нужны были только для того, чтобы Украина успела нарастить военные силы. В ноябре 2022 года Владимир Путин говорил, что Москва искренне шла к тому, чтобы "Луганск и Донецк в рамках минских договоренностей смогли воссоединиться с Украиной", но долгое время "невозможно было понять, что там происходит". А в январе 2023-го он сообщил, что Россию "водили за нос" с минскими соглашениями.

Теги: минские соглашения, владислав сурков, ангела меркель, нормандская четверка



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