16 Февраля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото:Накануне.RU

В Пермском крае полицейские пресекли 52 факта дискредитации Вооруженных сил РФ

В прошлом году полицейские Пермского края пресекли 52 факта публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Такие данные сегодня привел начальник ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов на заседании краевого парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме того, по его словам, было пресечено 106 фактов публичного демонстрирования нацистской символики и атрибутики экстремистских организаций, 16 правонарушений, связанных с возбуждением вражды либо ненависти, унижением человеческого достоинства, 11 фактов распространения экстремистских материалов и два факта публичных призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

Кроме того, были озвучены данные раскрываемости преступлений:: убийств – 97,1% (Россия – 96,4%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – 98,8% (Россия – 98,1%), разбоев – 96,7% (Россия – 94,5%), грабежей – 86% (Россия – 81,8 %). Так, общая раскрываемость преступлений выросла до 52,4%.

Особое внимание ведомство уделяет пресечению преступных схем в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и компьютерной информации. Благодаря принятым мерам удалось стабилизировать темпы прироста преступлений, совершенных с использованием ИТТ. Раскрываемость указанного вида преступлений также выросла.

Теги: дискредитация вооруженных сил РФ, полицейские, нацистская символика



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