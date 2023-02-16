Мороков против ужесточения законов о доступе детей в интернет. "Но порядок наводить надо"

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков не поддерживает ужесточение законов о доступе подростков в интернет.

Напомним, недавно стало известно, что в России могут ужесточить законы о доступе детей в Сеть. В частности, предлагается введение административной и уголовной ответственности для несовершеннолетних за кибербуллинг. Озвучены и другие меры, например, регистрация в соцсетях по паспортным данным.

Как заявил Мороков на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, это больше тема для юристов и правоохранителей.

"Но как уполномоченный по правам ребенка считаю, что по интернету нужно принимать необходимые меры. Не исключаю не запретительных, а каких-то удерживающих вариантов. Полный запрет я бы все-таки не поддержал. Но порядок наводить надо", - сообщил детский омбудсмен, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Как добавила председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая, запретительные меры с детьми никогда не работают.

"Они прекрасно умеют их обходить. Поэтому я верю в силу слова и разговора. Нужно учить детей не только правильно переходить дорогу на зеленый свет светофора, но и правильно быть в интернете, в цифровом пространстве. Самому не писать гадостей и знать, как вести себя в ситуации с кибербуллингом", - отметила глава родительского комитета.