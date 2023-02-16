16 Февраля 2023
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: Sputnik / Антон Вергун

Российские силы взяли все высоты в окрестностях Артемовска, - советник Пушилина

Российские войска взяли под контроль все высоты в окрестностях Артемовска, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов", — заявил он в эфире "Соловьев Live".

Также Кимаковский отметил, что на Артемовском направлении действует много иностранных наемников.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы ведут бои в районе Парасковиевки, расположенной на северных подступах к Артемовску. Освобождение населенного пункта позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в городе — трассу из Часова Яра.

Теги: Артемовск, Кимаковский



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