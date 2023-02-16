16 Февраля 2023
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Происшествия За рубежом
Фото:vesti.ru

Новая Зеландия запросила иностранную помощь из-за мощнейшего циклона и землетрясения

Новая Зеландия запросила помощь у своего ближайшего соседа – Австралии – в борьбе с разрушительным циклоном "Габриэль", из-за которого погибли уже минимум пять человек. Власти страны говорят о сильнейшем за последние десятилетия шторме.

После того, как циклон обрушился на северный остров государства, власти объявили о введении чрезвычайного положения. Повсеместные наводнения и разрушения привели к перемещению более 10 тыс. человек.

Проблем прибавило и землетрясение магнитудой 6,1 балла, которое было зафиксировано недалеко от столицы страны Веллингтона в среду. Впрочем, к таким трагическим последствиям как в Турции подземные толчки не привели.

Власти Австралии заявили, что уже создали специальную группу, которая будет заниматься помощью Новой Зеландии, но пока не сообщили, как будет выглядеть пакет помощи.

Теги: новая зеландия, шторм, циклон, землетрясение, помощь



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