"Любят ушами". В МВД рассказали, как "женская природа" делает из прекрасного пола лучших жертв для мошенников

В ГУ МВД России по Свердловской области решили рассказать, почему женщины чаще становятся жертвами мошенников и при чем здесь "природа". О статистике и утверждениях профессиональных психологов Накануне.RU рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

По его словам, только за прошлый год в регионе было зарегистрировано свыше 6 тыс. различных видов мошенничества. Из всех случаев 56% жертв были женщинами, а 29% - людьми старше 61. Всего у доверчивых граждан похитили 3 млрд 192 млн рублей.

"Чаще всего людей обманывают под видом якобы сотрудников банковских или силовых структур. На второй позиции схема с вложением денег в акции или игра на биржах с целью максимально быстрого получения прибыли. На третьем месте фигурируют случаи хищения средств под предлогом "отмазать" от тюрьмы из-за совершенного ДТП с тяжкими последствиями близким родственником", - отметил полковник Горелых.

По его словам, профессиональные психологи утверждают, что мошенники прощупывают у жертв чувство страха, опасности и желание защитить своих родных. И в этом вопросе между мужчинами и женщинами существуют "различия восприятия получаемой информации" от злоумышленников. Якобы прекрасный пол "впечатлительней и эмоциональнее реагирует в силу выполнения своих природных функций". Таким образом, когда им угрожает опасность, уровень их доверчивости повышается, как и "готовность действовать при наличии готовых решений и инструкций" В свою очередь "доброжелатели" используют психологические техники, влияющие на эмоции и чувства, в попытке отключить у жертвы мозг, логику и критическое мышление.

"Женщины, как известно любят ушами, а в общении с аферистами доверчивость играет злую шутку. Обладая психологическими приемами, преступники пользуются этим и ловко обводят вокруг пальца людей. Для того, чтобы прекратить такой беспредел, много ума не требуется. Все, что нужно, на мой взгляд, делать – общаться с кругом родных и близких, друзьями, коллегами по работе и регулярно предупреждать об опасности, исходящей от звонков неизвестных, кем бы они не представлялись. А не жить по принципу – сам знаю и ладно. Ну и главное – по просьбам или требованиям "доброжелателей" не при каких условиях не берите кредиты в банках и не переводите свои сбережения на другие счета, даже если вам объявят о всемирном потопе", - резюмировал Валерий Горелых.