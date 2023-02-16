16 Февраля 2023
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: Накануне.RU

Запад дал добро на захват ВСУ крупнейших военных складов в Приднестровье?

США дали санкцию на "зачистку" Приднестровья для захвата крупнейших в мире складов оружия и боеприпасов в Колбасне, запасами которых Украина сможет воевать еще минимум два года. Об этом пишет зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
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Он сообщает, что в этом будет участвовать 101-я ударная дивизия США и румынский спецназ.

"Украине также приказано во второй половине марта - апреле нанести удар на Бердянск-Мелитополь с выходом к Крыму. Запад рассматривает победу Украины как свершившийся факт и вопросом времени - к концу мая", - написал Делягин.

Украинский телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе Зеленского передает, что генштаб ВСУ разработал план военной агрессии против Приднестровья и передал его Ми-6. Британия должна заставить власти Молдавии пойти на него. Потому что в двух километрах от границы с Украиной находится крупнейший в Европе склад боеприпасов. Охраной этого арсенала занимаются оперативная группа российских войск, дислоцированная в Приднестровье, и местные военные. По данным ряда экспертов, количества боеприпасов там хватит на несколько лет боевых действий.

В западных СМИ в последнее время часто пишут о том, что ВСУ нуждаются в оружии, технике и боеприпасах, а их запасы в странах Запада сильно истощены.

Основную часть запасов снарядов на склады в Колбасне завезли после вывода советских войск из Восточной Германии и Чехословакии. По состоянию на 2000 год в арсенале насчитывалось около 42 000 тонн вооружений, тысячи вагонов боеприпасов. Позже сообщалось, что около половины из них уже не подлежат использованию и транспортировке.

Ранее некоторые эксперты высказывали мнение, что Запад поставляет танки не для наступления на Крым, а с целью прорваться в Приднестровье к складам вооружений в селе Колбасна.

Теги: боеприпасы, оружие, ВСУ, Украина, Приднестровье



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