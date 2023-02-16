16 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба СЖР

СЖР будет бороться за отмену уголовной статьи о фейках про армию, но после завершения СВО

Союз журналистов России (СЖР) собирается бороться за отмену уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, а также за отмену административной статьи за дискредитацию все тех же ВС РФ, сообщил председатель союза Владимир Соловьев.

Однако бороться за это СЖР будет только после окончания СВО. "Понятно, что во время проведения специальной военной операции есть наборы ограничений, в том числе ограничений свободы печати. Это нужно для того, чтобы опять же не навредить. <...> Мы говорим о том, что когда СВО закончится, мы будем настаивать на том, чтобы все ограничения были сняты. <...> К нам действительно было несколько запросов из московских и региональных СМИ, когда некоторые коллеги были обвинены в неправильных заявлениях по отношению к СВО, подвергались штрафам, наши юристы с ними работали, разбирались. Два раза удалось штраф этот аннулировать, несколько раз не удалось", - цитирует Соловьева ТАСС.

На этой неделе стало известно о приговоре в виде шести лет лишения свободы для барнаульской журналистки Марии Пономаренко. Обвинение вообще требовало девять лет колонии за пост журналистки в Telegram-канале, посвященный ситуации в Мариуполе.  

Теги: союз журналистов россии, владимир соловьев, фейк, дискредитация армии, уголовная статья



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