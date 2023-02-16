На трассе "Кавказ" пассажирский автобус улетел в кювет, есть погибший и пострадавшие

На трассе "Кавказ" пассажирский автобус улетел в кювет.

По данным управления МЧС по Ингушетии, информация о происшествии на 596 км трассы поступила в 7.38. Улетевший в кювет автобус ехал из Краснодара в Махачкалу. В нем находились два водителя и 19 пассажиров.

Пострадали 15 человек, один из них погиб на месте. Пострадавшие доставлены в районную больницу Сунженского района (10) и республиканскую больницу в Назрани (4).