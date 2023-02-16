В Челябинске ограничат движение в центре города из-за фестиваля

В Челябинске 18 февраля ограничат движение в центре города из-за фестиваля "МетеоритФЕСТ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Мероприятие пройдет на площади возле главного корпуса ЮУрГУ.

17 февраля с 7 часов до 20 часов будет закрыто движение по 2-му Институтскому переулку от улицы Коммуны до проспекта Ленина. 18 февраля с 16 часов до 21часа - по проспекту Ленина на участке от улицы Энтузиастов до Лесопарковой. В связи с этим общественный транспорт в субботу будет следовать в объезд закрытого участка.