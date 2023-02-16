16 Февраля 2023
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Фото: Правительство Пермского края

Госстройнадзор выдал заключение о готовности первых объектов нового зоопарка в Перми

Госстройнадзор выдал заключение о готовности объектов первого пускового комплекса нового пермского зоопарка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

В краевом Минстрое пояснили, что в первый пусковой комплекс вошли здание контактного зоопарка, пункт проката, дезбарьер, пункт охраны. В рамках этого этапа построен и запущен центральный тепловой пункт, выполнены работы по наружным инженерным сетям и необходимые технологические присоединения к зданиям.

На сегодня в высокой степени готовности находятся вольеры и павильоны группы "Лесная мозаика", где, будут жить олени, лоси, рыси, амурские тигры, медведи, а также сипуха и другие лесные птицы. Ежедневно строительство ведут порядка 200 рабочих. На заседании строительного штаба на прошлой неделе подрядчику было дано поручение планомерно увеличивать их число на объекте.

Напомним, строительство зоопарка в микрорайоне Нагорный возобновили в начале 2022 года, после приостановки в 2019 г. из-за серьезных нарушений. Госстройнадзор не принял ряд объектов зоопарка, поэтому несколько строений демонтировали и возвели заново. Работы ведет новый подрядчик — ООО "Энергокомплекс".

В мае 2021 года власти Прикамья заключили с прошлым подрядчиком "РЖДстрой" мировое соглашение по делу о срыве строительства.

Теги: Госстройнадзор, зоопарк, заключение о готовности



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