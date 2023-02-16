Чиновник из Артемовского создавал "мертвые души" для хищения денег из бюджета

В Артемовском перед судом предстал бывший председатель территориального органа местного самоуправления с. Мостовского Геннадий Скутин. Чиновник "трудоустраивал" знакомых на пустые должности, тем самым похищая средства из местного бюджета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, все началось еще в феврале 2015 года. Тогда Скутин и решил похитить средства из бюджета Артемовского городского округа, предоставленные ТОМС с. Мостовского. Для этого он связался с сотрудницей МУП "Мостовское жилищно-коммунальное хозяйство", которая находилась в служебной зависимости от его супруги, и предложил фиктивно вступить в должность сторожа в территориальный орган местного самоуправления. Женщина согласилась, после чего передавала зарплату Скутину. Всего с марта 2015 года по февраль 2017 она передала мошеннику 137 тыс. рублей.

Аналогичную схему злоумышленник провернул и с водителем ТОМС с. Мостовского, также трудоустроив его на должность сторожа. С сентября 2007 года по февраль 2017 года чиновник получил в карман более 259 тыс. рублей.

Ранее администрация муниципалитета с осужденного уже взыскала в счет возмещения ущерба свыше 170 тыс. рублей. Суд назначил Скутину штраф в размере 140 тыс. рублей, с возможностью расплатиться в течение 3 лет. Он также обязан покрыть причиненный ущерб стоимостью свыше 222 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.