16 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Марков в восторге от паспорта в смартфоне, другие эксперты видят опасности

Идею перенести удостоверение личности в смартфон, поддержанную президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждают эксперты.
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Как сообщалось, накануне глава Минцифры Максут Шадаев заявил, уже есть технология, которая загружает фотографию из биометрического паспорта в телефон. Там отображается QR-код. Его можно проверить на сайте госуслуг, чтобы узнать возраст и фамилию владельца. А в 80 процентах случаев можно заменить оригинал паспорта смартфоном. Путин призвал ускорить этот процесс.

Политолог Сергей Марков в восторге от этой идеи. Он считает, что это "явный рывок в прогрессе", так как "цифровизация всего - это магистральное направление прогресса". И здесь Россия опережает большинство европейских стран. Однако он полагает, что среди консервативно настроенных граждан будет возмущение, в том числе радикальное направление.

"А не радикально опасения по поводу цифровых паспортов будут поддерживать миллионы обывателей. И все это будет не только у нас, а по всему миру", - написал Марков.

Исполнительный директор ресурса "Оборот.ру" Иван Кургузов не видит повода для радости. Он назвал эту инициативу рискованной, хотя и удобной.

"Паспорт — это "ультимативный" документ, он позволяет очень многое, и здесь в зону потенциальной уязвимости человек попадает с более высоким риском", — сказал он "Правду.ру".

Специалист по искусственному интеллекту, член президентского Совета по правам человека Игорь Ашманов отмечает, что есть возможность удаленного отключения всех смартфонов Западом, после чего они превратятся в "кирпичи". И она будет использована в случае настоящей кибервойны или попытки свержения власти. Сейчас этого не делается, так как возможна только одна попытка. В целом же люди, которые пенересли свою жизнь в смартфон, совершили ошибку.

"Смартфонов 15 лет назад не было, и жизнь без них шла. Все эти возникшие привычки – они сильно избыточные, это такое цифровое ожирение", - сказал Ашманов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что цифровизация по факту является передачей всех данных в США.

Историк Андрей Фурсов подчеркивает, что Запад настойчиво продвигает идею отказа человека от всего своего, которое ему будто бы не нужно, - даже от личной собственности. Это превращает людей в "голодранцев", у которых ничего не будет и с которым можно будет делать абсолютно все.

Теги: паспорт, смартфон



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