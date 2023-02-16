FT: Конфликт на Украине опустошил европейские арсеналы, склады и даже свалки

Конфликт на Украине опустошил европейские арсеналы, пусты склады и даже свалки, сообщает газета Financial Times.

По данным издания, во многих столицах генералы информируют министров обороны о том, что в запасах почти ничего не осталось.

Отмечается, что украинский кризис оказал огромное давление на плохо подготовленный оборонный сектор Европы. Газета пишет, что европейские заводы едва в состоянии произвести достаточное количество снарядов, чтобы удовлетворить недельные потребности Киева.

Ранее сообщалось, что страны НАТО, оказывая военную помощь Украине, значительно израсходовали имеющиеся у них военные запасы. Об этом заявил экс-заместитель генерального секретаря НАТО по новым вызовам Джейми Ши. По его словам, НАТО пытается убедить производителей вооружений резко увеличить объемы выпуска их продукции.