16 Февраля 2023
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Фото: официальный сайт Роскомнадзора

СМИ: Роскомнадзор требует дополнительного финансирования на увеличение штата

Роскомнадзор требует дополнительного финансирования на увеличение штата и доработку систем мониторинга. На ведомство возлагают все новые и новые функции. Например, поправки в закон "О связи" могут добавить для РКН обязанность дополнительно контролировать около 2 тыс. онлайн-сервисов, пишут "Ведомости".

Ранее стало известно, что РКН запустил систему автоматического поиска запрещенного контента "Окулус".

Заказчиком по проекту выступил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ). "Информационная система "Окулус" уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме: выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах", – сообщил представитель ГРЧЦ.

Теги: роскомнадзор, финансирование, штат



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