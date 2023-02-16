СМИ: Роскомнадзор требует дополнительного финансирования на увеличение штата

Роскомнадзор требует дополнительного финансирования на увеличение штата и доработку систем мониторинга. На ведомство возлагают все новые и новые функции. Например, поправки в закон "О связи" могут добавить для РКН обязанность дополнительно контролировать около 2 тыс. онлайн-сервисов, пишут "Ведомости".

Ранее стало известно, что РКН запустил систему автоматического поиска запрещенного контента "Окулус".

Заказчиком по проекту выступил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ). "Информационная система "Окулус" уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме: выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах", – сообщил представитель ГРЧЦ.