Власти Новосибирской области одобрили концепцию благоустройства пространства "Усть-Тула" - появится "парк умного отдыха"

В соответствии с поручением губернатора Андрея Травникова по развитию прибрежной территории Оби на левом берегу Новосибирска разработана концепция благоустройства: здесь предлагается создать новое современное пространство – «парк умного отдыха».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, проект с рабочим названием «Усть-Тула» рассмотрен в правительстве Новосибирской области на заседании областной межведомственной комиссии по проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» под председательством заместителя губернатора Сергея Сёмки.

«Всё начинается с идеи. Сегодня мы презентуем результаты большой работы, которую областные власти провели с мэрией Новосибирска, экспертным сообществом, заинтересованными горожанами. В соответствии с поручением губернатора Андрея Травникова, заявка Новосибирской области по проекту нового парка будет направлена на федеральный уровень для участия в отборе регионов на разработку концепций и мастер-планов городских креативных проектов», – сообщил Сергей Сёмка.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова и представители администрации областного центра рассказали, что концепция нового пространства предложена как «Учение через развлечение». Помимо традиционных прогулочных пешеходных маршрутов и велодорожек, предлагается построить острог XVIII века с площадками для исторических реконструкций, создать реконструкцию слободы с мельницами и избами мастеров, где можно будет реализовывать краеведческие проекты, презентовать народные промыслы и достижения районов Новосибирской области. Будет построена верфь для занятий судостроением и судомоделированием. Все это заинтересует гостей и жителей региона всех возрастов и позволит сделать парк подлинно привлекательным местом для Новосибирской области.

Общая площадь рассматриваемой территории благоустройства – 370 га. Пространство уже запланировано к благоустройству в рамках областной программы по развитию внутреннего туризма в рамках туристско-рекреационного кластера «Обские парки». Получение одобрения на федеральном уровне по линии Министерства культуры РФ позволит привлечь дополнительное финансирование и утвердить мастер-план креативного пространства, чтобы благоустройство данной территории было комплексным и долгосрочным.

Региональная комиссия по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» одобрила заявку по благоустройству парка «Усть-Тула» в г. Новосибирске – от имени губернатора региона она будет направлена к отбору на федеральном уровне.