16 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Ночь музеев в Екатеринбурге" посвятит экспозиции 300-летию города

Организаторы культурного проекта "Ночь музыки в Екатеринбурге" объявили старт приема заявок от площадок-участников. В этом году главной темой выставок станет 300-летний юбилей уральской столицы, а дополнительной Год педагога и наставника в РФ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе организаторов, в этот раз "Ночь музеев" планируется провести с 20 на 21 мая. Прием заявок осуществляется до 19 марта. Для этого желающим необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте мероприятия. Принять участие могут все заинтересованные учреждения выставочной направленности: главным критерием является открытость и доступность музея, комфортность его пространства и продвижение музейного предмета.

Традиционно мероприятие начнется с дневной Детской программы - с 11.00 до 18.00. В 19.00 в городе стартует основная программа, которая продлится до 02.00 21 мая. Все необходимые сведения можно будет получить в Информационном центре аа площадке возле Водонапорной башни и памятника основателям Екатеринбурга.

Напомним, в прошлом году в проекте приняли участие 134 культурных учреждения по всей уральской столице. Окунуться в мир искусства смогли 75 тыс. человек.

Теги: Екатеринбург, Ночь музеев, прием заявок



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