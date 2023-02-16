16 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Российские фрилансеры увеличили вывод денег за границу в 6,8 раза в 2022 году

Российские фрилансеры вывели в 2022 году на иностранные счета в 6,8 раза больше денег, чем в 2021-м. Чаще всего деньги выводились на карты банков Грузии, Казахстана и Армении – именно на эти страны пришлась основная часть потока уехавших после начала СВО и мобилизации россиян.

Исследование провели аналитики компании Solar Staff – платформы для расчетов с внештатными сотрудниками. Сервис полагает, что в 2023 году разница (с учетом новых пользователей) увеличится еще сильнее – до 16 раз год к году, передает Forbes.

Чаще всего в 2022 году фрилансеры выводили деньги в Грузию (рост на 5325%).

Большую часть денег выводили программисты, веб-мастера, менеджеры проектов, блогеры и менеджеры по маркетингу, выяснил сервис.

Теги: фрилансер, вывод средств, деньги, перевод, грузия



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