Российские фрилансеры увеличили вывод денег за границу в 6,8 раза в 2022 году

Российские фрилансеры вывели в 2022 году на иностранные счета в 6,8 раза больше денег, чем в 2021-м. Чаще всего деньги выводились на карты банков Грузии, Казахстана и Армении – именно на эти страны пришлась основная часть потока уехавших после начала СВО и мобилизации россиян.

Исследование провели аналитики компании Solar Staff – платформы для расчетов с внештатными сотрудниками. Сервис полагает, что в 2023 году разница (с учетом новых пользователей) увеличится еще сильнее – до 16 раз год к году, передает Forbes.

Чаще всего в 2022 году фрилансеры выводили деньги в Грузию (рост на 5325%).

Большую часть денег выводили программисты, веб-мастера, менеджеры проектов, блогеры и менеджеры по маркетингу, выяснил сервис.