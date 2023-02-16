Прокурор ХМАО назвал причины прошлогодних лесных пожаров в округе

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин, выступая в думе региона с отчетом о работе окружного надзорного ведомства в 2022 г., сообщил, что именно повлияло на то, что в ушедшем году в Югре бушевали лесные пожары.

"В прошлом году напряженной была обстановка с лесными пожарами. В округе дважды вводился режим ЧС. Как показали проверки, данное стало возможным в результате частичного отсутствия источников наружного водоснабжения, минерализованных полос, противопожарных разрывов, либо содержание их в ненадлежащем состоянии, неукомплектованности соответствующих служб необходимым инвентарем и оборудованием", - сказал Ботвинкин.

Власти на местах долго не исполняли решения судов об обеспечении безопасности в лесах, уточнил прокурор.

"В текущем году мы проведем проверку, в ходе которой дадим оценку полноте устранения ранее выявленных нарушений", - сказал Ботвинкин.

Напомним, ранее выяснилось, что за время лесных пожаров в Югре выгорело больше 401 тыс. га леса. Власти отмечают, что не вся пройденная пожарами площадь – это погибший лес. Чтобы определить степень повреждения леса от природных пожаров, назначить перечень санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по лесовосстановлению, в следующем году на территориях действия возгораний проведут лесопатологические обследования.