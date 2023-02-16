В Нижнем Тагиле пассажир такси оставил в машине полный рюкзак наркотиков

В Нижнем Тагиле задержали жителя Кушвы по подозрению в сбыте наркотиков. Он оставил рюкзак с запрещенным "товаром" в такси.

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Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, в отдел полиции №16 обратился 46-летний водитель такси, который принес рюкзак, оставленный пассажиром. Мужчина рассказал, что вечером ему поступил заказ на поездку от дома по улице Красноармейской до Кушвы. В машину сел некий молодой человек, который, как показалось водителю, был сильно пьян.

Двигаясь по маршруту, таксист заехал на заправку и поинтересовался у пассажира, а есть ли у него деньги на оплату проезда. Пока водитель ходил рассчитываться за топливо, клиент потихоньку ушел и скрылся в лесу. После этого шофер заметил оставленный на сиденье черный рюкзак и решил проверить его содержимое. Внутри он обнаружил черный пакет с полимерными свертками, в которых находилось порошкообразное вещество.

Таксист немедленно пошел в полицию. Обыскав оставленный рюкзак, силовики нашли в нем разную одежду, а также 39 полимерных пакетиков, электронные весы и рулон прозрачной липкой ленты. Экспертиза показала, что вещество – это синтетический наркотик метилэфедрон общей массой порядка 30 грамм.

Внимательно изучив записи с камер видеонаблюдения в районе посадки пассажира и заправки, полицейские вышли на владельца "товара": им оказался 31-летний житель Кушвы. Он уже был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Тагильские сыщики задержали его в своем городе.

Возбуждено уголовное дело, уралец помещен под арест. Расследование продолжается.