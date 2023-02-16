В Югре запретили продажу зажигалок детям

Дума Югры по инициативе прокурора Евгения Ботвинкина приняла закон о запрете продажи детям сжиженного углеводородного газа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

К таким товарам относятся зажигалки, заправочные баллоны, содержащие сжиженный углеводородный газ любой емкости, используемые для работы бытовых приборов (в том числе, туристских плит), заправки зажигалок.

Как пояснили в ведомстве, причиной принятия такого решения стало то, что среди подростков распространяется такая форма токсикомании, как "сниффинг", при которой состояние токсического опьянения достигается в результате вдыхания паров сжиженного углеводородного газа. За последний год газом насмерть отравились двое детей.

За нарушение таких ограничений одновременно введена административная ответственность в виде штрафа в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, а также физических лиц, непосредственно осуществляющих реализацию таких товаров.