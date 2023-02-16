Уровень жизни в регионах оказался обратно связанным с рождаемостью

Опубликованный на днях рейтинг российских регионов по качеству жизни оказался обратно связанным с уровнем рождаемости. Чем выше качество жизни, тем в среднем ниже рождаемость.

Рейтинг был составлен по заказу РИА Новости специалистами РИА Рейтинг. Учитывались 67 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения, жилищные условия, безопасность проживания, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры и даже "демографическая ситуация". Четыре новых региона в список, естественно, не вошли.

Возможный диапазон рейтинга - от 1 до 100 баллов. Первые три места в рейтинге, как и ранее, заняли Москва (83), Санкт-Петербург (82) и Московская область (78). В первую десятку также входят: Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Самарская область. Замыкают список (последняя десятка с конца): Тыва, Ингушетия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Бурятия, Карачаево-Черкессия, Республика Алтай, Калмыкия, Курганская и Архангельская область.

Как показал корреляционный анализ, коэффициент корреляции, показывающий силу статистической связи между рейтингом и суммарным коэффициентом рождаемости, равен 0,39. Это статистическая связь средней силы. Даже невооруженным глазом на графике видно, что общая тенденция - небольшое, но заметное снижение рождаемости с ростом качества жизни. Коэффициент детерминации равен 0,15, то есть примерно 15% в снижении рождаемости по регионам объясняется ростом качества жизни. Корреляция не является "автоматическим" синонимом причинности, но фиксирует статистическую взаимосвязь между показателями.

Можно заметить, что очень сильно выделяется Тыва, в которой самая высокая рождаемость при самом низком "качестве жизни". Если исключить ее из анализа, то коэффициент детерминации снизится до 0,09. Однако если так же исключить первую тройку, которая сильно выделяется среди всех субъектов РФ, то он становится 0,12. Все это свидетельствует о том, что по меньшей мере около 10% в снижении рождаемости по регионам связано с повышением качества жизни. А власти, решая задачу именно улучшения качества жизни, в определенной степени работают на дальнейшее снижение рождаемости. С ростом качества жизни на один балл суммарный коэффициент рождаемости в среднем снижается на 0,01, причем влияние качества жизни имеет долю не менее 10%.

Феномен снижения рождаемости с ростом уровня жизни известен давно. Чем лучше живут люди, тем меньше они имеют детей. В настоящее время почти все "развитые страны" перешли или перейдут в ближайшем будущем к следующему этапу этого процесса - физическому вымиранию.