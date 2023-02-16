В Тюменской области проведут учения по подготовке к паводку

Тактико-специальные учения по подготовке к паводку проведут в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

В регионе сформировали группировку сил и средств для реагирование на возможные угрозы, связанные с половодьем. В сводной группе сил РСЧС: 9 810 человек, 2 044 единицы автомобильной, специальной и инженерной техники, 37 единиц авиатехники, 154 плавсредства. С 23 марта начнутся обследования 66 гидротехнических сооружений в 16 муниципалитетах региона.

Отметим, что в прошлом году чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением гидротехнических сооружений, в Тюменской области не было.

Регион каждый год уделяет внимание противопаводковым мероприятиям. Серьезным испытанием для региона стал паводок в 2016 и 2017 году. Тогда от большой воды пострадали территории Ишим, Тюмень, а также территории Ишимского, Вагайского, Сорокинского, Аромашевского, Викуловского, Абатского, Сладковского, Тюменского районов. С тех пор власти области проделали масштабную работу по защите территорий от наводнений, были определены участки рек, требующие первоочередных мероприятий по увеличению пропускной способности, подняты дамбы, регулярно проводятся учения.