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Общество Москва
Фото: АФП 2006, YURI KADOBNOV

Жена Костомарова озвучила детали развития болезни фигуриста, из-за которой он лишился стоп

Супруга олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова Оксана Домнина и главврач "Коммунарки" Денис Проценко высказались о состоянии спортсмена, а также о том, как развивалось заболевание, из-за которого фигуристу пришлось ампутировать обе стопы. Когда пневмония началась, у Костомарова болела рука, и он принимал противовоспалительные и болеутоляющие препараты, которые "смазали" начало болезни.

"Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января. Я не считаю это чем-то ненормальным, мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура – пока есть силы. Могу сказать про себя: 30 декабря я лежала с температурой 39, а через день уже выступала, для фигуристов это рядовая ситуация", - сказала в интервью "АиФ" Домнина.

Супруга фигуриста рассказала, что с самой первой минуты лечения в стационаре семья была проинформирована обо всех возможных вариантах развития ситуации.

"О последствиях, которые могут быть, мы всё знали и понимали с самого начала. Когда Роман заболел, был собран консилиум самых лучших врачей. У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это, фактически, были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами – огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас", - сказала Домнина.

(2006)|Фото: Getty Images

Проценко сообщил о том, что в начале января, на пятые сутки болезни, с высокой температурой и в стремительно ухудшающемся состоянии Костомаров был госпитализирован в одну из московских больниц. Несмотря на интенсивную терапию, в реанимации его состояние прогрессивно ухудшалось. И уже через пять часов было понятно, что лишь искусственная вентиляция легких может справиться с таким тотальным поражением легких, вызванным вирусно-бактериальной инфекцией.

"Бактерия, которая была выявлена при поступлении, уже тогда давала нам сигналы, что течение болезни будет очень тяжелым, что оно будет протекать с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц. Еще через час было понятно, что без более интенсивных методов лечения здесь не справиться", - сказал Проценко.

"Более интенсивным лечением" стала экстракорпоральная мембранная оксигенация легких (ЭКМО). Говоря о текущем состоянии Костомарова, Проценко сообщил, что последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться.

"У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Хотя была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией – отсутствием мочевыводящей функции почек. Были проблемы с легкими, с работой сердца. При такой тяжелой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в этот процесс. И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно. Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться", - сказал Проценко.

Теги: Оксана Домнина, Денис Проценко, Роман Костомаров, Коммунарка



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