Трехсекционные трамваи для Академического доставят в Екатеринбург уже летом

Новые трехсекционные трамваи появятся в Екатеринбурге уже в конце июня. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал глава города Алексей Орлов. По его словам, новый транспорт будет курсировать на линии в Академический район, которую хотят запустить в ноябре.

"К концу года мы запускаем линию в Академический, поэтому необходимо решить задачу обеспечения парка. Мы активно работаем по этой теме с федеральными институтами развития. На прошлой неделе был во Внешэкономбанке, встречался с одним из вице-резидентов. Варианты решения этой сложнейшей задачи уже есть", - заявил градоначальник.

По его словам, городу потребуется минимум 20 трамваев, каждый из которых стоит порядка 150 млн рублей. Всего же Екатеринбург готов потратить на обновление трамвайного парка 3 млрд рублей.

Напомним, что до 17 февраля на сайте администрации города идут общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории для запуска трамвая между Академическим районом и Широкой речкой.

Трамвайная линия протяженностью в 4,2 км пройдет по проспекту Академика Сахарова и улицам Хрустальногорской и Евгения Савкова. Депо и разворотное кольцо расположатся на Широкой речке северо-восточнее уже имеющейся подстанции "Рябина".