В МЧС отрицают крупный пожар в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга

В свердловском ГУ МЧС не подтвердили информацию о сильном пожаре в Екатеринбурге.

Сегодня в ряде СМИ и Telegram-каналов появились публикации о крупном пожаре в Пионерском микрорайоне уральской столицы. Они сопровождались фотографиями с изображением сильного задымления, которые якобы прислали очевидцы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все это не соответствует действительности.

"Сообщений о подобном происшествии в экстренные службы не поступало. Силы и средства екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона находятся в пунктах постоянной дислокации", - подчеркнули в ведомстве.

Кто и с какой целью распространял данный фейк, неизвестно.