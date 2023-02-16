Детей ямальских военнослужащих обеспечат бесплатным питанием с молочной кухни

Детей ямальских военнослужащих обеспечат бесплатным питанием с молочной кухни, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного парламента.

Депутаты расширили региональные меры поддержки: теперь детей участников спецоперации до трех лет – будут обеспечивать питанием с молочной кухни и сухими смесями. Ранее бесплатно молочную продукцию получали только беременные женщины, кормящие матери и дети до трех лет по медицинским показаниям, а также дети из малоимущих семей.

Мера поддержки распространяется на детей мобилизованных, работников федеральных структур, принимающих участие в СВО, контрактников и участников добровольческого отряда "БАРС".

Всего на Ямале действует около 40 мер поддержки для участников спецоперации и их родных.