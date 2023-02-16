Депутаты заксобрания Пермского края приняли досрочную отставку депутата Антона Удальева

Депутаты заксобрания Пермского края приняли досрочную отставку депутата Антона Удальева, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление о сложении полномочий подал сам депутат.

По предварительным данным, решение об отставке связано с желанием Удальева трудоустроиться на новое место работы, в мэрии Москвы.

Напомним, Антон Удальев был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края IV созыва в сентябре 2021 года по одномандатному избирательному округу №17 (Чусовской и Горнозаводский округа). Он занимал должность председателя комитета по развитию инфраструктуры.