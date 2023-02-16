Гордума назвала фейком просьбу екатеринбуржцев проверить адекватность депутата Володина

В Екатеринбургской думе прокомментировали просьбу горожан проверить депутата Игоря Володина у психиатра после его эзотерических заявлений. Накануне спикер гордумы посетил фестиваль "Пирамида света", где рассказал об умении видеть ауры людей, лечить руками и отказе от традиционной медицины.

Его заявления вызвали большой резонанс, после чего жители уральской столицы решили обратиться в прокуратуру Свердловской области с просьбой проверить Володина.

"Дикие и путанные заявления Володина об ауре, которую он видит и целительстве, его участие и даже выступление на фестивале эзотериков, наводят на размышления об его адекватности", - говорится в сообщении.

Жители Екатеринбурга попросили направить депутата на токсикологическую экспертизу, подозревая в отравлении токсическими соединениями или в нахождении под воздействием интоксикантов. Горожане уверены, что он должен получить заключение врача-психиатра, поскольку его деятельность связана с работой с использованием сведений, составляющими государственную тайну.

"Игорь Володин как раз является государственным служащим. Разве можно доверить такому человеку государственную тайну и разработку, и согласование законодательных актов? Гражданам необходимо знать о психическом состоянии таких высокопоставленных членов общества", - добавили авторы письма.

В свою очередь в пресс-службе гордумы Екатеринбурга назвали опубликованное в СМИ письмо фейком.

"Официально мы ничего не получали. Фейки из интернета не комментируем", - ответили в думе на запрос Накануне.RU.

Напомним, что накануне Центр развития мозга Екатеринбурга опубликовал фото Володина на фестивале "Пирамида света", где тот "силой мысли управляет компьютером".