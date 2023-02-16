16 Февраля 2023
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Происшествия Сибирский ФО
Фото: ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю

На Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла

В акватории Байкала недалеко от Иркутска произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла в эпицентре. В Иркутске ощущалось до 3 баллов.

ЧП произошло около 10:35 по местному времени в 18 км от поселка Большое Голоустное. "Жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме", - сообщили в региональном главке МЧС.

В ведомстве также выпустили предупреждение для местных жителей: "Ни в коем случае нельзя выдумывать и передавать прогнозы, догадки, слухи о возможных следующих толчках. Следует иметь в виду, что пока невозможно надежно предсказать время будущего землетрясения. Необходимо пользоваться только официальными сообщениями по этому поводу".

Теги: байкал, землетрясение, иркутск



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