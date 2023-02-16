Консулам девяти стран показали концепцию фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Концепцию Международного фестиваля университетского спорта, который состоится в Екатеринбурге уже этим летом, представили генеральным и почетным консулам девяти государств.

Презентация состоялась в среду, 15 февраля, в резиденции губернатора Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, на мероприятии присутствовали консулы Азербайджана, Армении, Киргизии, Вьетнама, Китая, Монголии, Таджикистана, Турции и Шри-Ланки.

Дипломаты выразили большой интерес к предстоящему событию и пообещали оказать содействие в приглашении представителей зарубежных вузов для участия в фестивале. А заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов заверил, что регион сделает все, чтобы провести турнир на достойном уровне.

Напомним, соревнования пройдут с 19 по 31 августа 2023 года по 15 видам спорта. Изначально в Екатеринбурге должна была состояться Всемирная летняя Универсиада, однако впоследствии ее отменили. Вместо этого в столице Урала ожидается Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Недавно был представлен его официальный логотип.