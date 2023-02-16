16 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: Leah Millis/Reuters

Журналистка Fox News обвинила Байдена в бездействии из-за "Чернобыля в Огайо"

Политический обозреватель и журналистка Fox News Томи Ларен обвинила президента США Джо Байдена в бездействии в ситуации с химической аварией в Огайо.

"В Огайо настоящий кризис, а Джо Байден и министр транспорта США Пит Баттиджич отсутствуют. Если бы поезд сошел с рельсов и взорвался на Украине, им было бы не наплевать!" – приводит РИА Новости заявление репортера.

В начале февраля в США произошел инцидент, получивший название "Чернобыль в Огайо". В районе города Ист Пэлестайн произошла крупная железнодорожная авария, из-за которой опрокинулись и взорвались цистерны с химикатами.

В 14 вагонах был винилхлорид (производное от этилена, взрывоопасен и при горении выделяет токсичные вещества), сообщил журналистам Майкл Грэм, член Национального совета по безопасности на транспорте. Пожар долго не могли потушить. Чрезвычайным службам пришлось эвакуировать около полутора тысяч граждан из соседних с местом аварии домов.

Впоследствии американские экологи связали гибель рыбы и домашних животных с инцидентом и выразили опасения по поводу распространения опасных материалов в воде и воздухе.

Теги: огайо, химическая авария, байден, поезд



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