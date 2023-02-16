16 Февраля 2023
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Политика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Текслер уволил замминистра строительства Челябинской области, которого судят за взятку

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, с ним расторгнут служебный контракт 15 февраля по инициативе гражданского служащего.

15 февраля Центральном районном суде Челябинска проходят прения сторон по уголовному делу Белавкина, обвиняемого в получении взятки. Государственный обвинитель просит назначить ему 14,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 59,2 млн рублей, запретить занимать руководящие должности на государственной службе сроком на 10 лет и взыскать с него в доход государства 1 млн 184 тыс. рублей

Напомним, Белавкин был задержан 3 июня 2021 года. Следственным комитетом по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ в отношении замминистра. По версии следствия, в 2020-2021 гг. Белавкин получил взятку в размере 1 млн 184 тыс. рублей от организации, которая осуществляла капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района. Обвиняемый принял меры к положительному решению вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с организацией.

Теги: Иван Белавкин, взятка, уголовное дело,



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