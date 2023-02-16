Крупнейший производитель цемента в России сменил название: "Евроцемент" теперь "ЦЕМРОС"

Крупнейший производитель цемента в России – компания "Евроцемент" – провела ребрендинг. Теперь она называется "ЦЕМРОС".

В компании так объясняют причины ребрендинга: "В июне 2021 года сменился собственник "Евроцемента". Пришла новая команда, ранее развивавшая цементный бизнес СМИКОМа. <…> Смена названия – это переход из одного состояния в другое, глобальное обновление и новая ступень развития".

"Название "ЦЕМРОС" образовано слиянием слов "цемент" и "Россия". Новое название подчеркивает российские происхождение компании, которая входит в топ мировых производителей цемента", - добавили в компании.

"Компания "ЦЕМРОС" обновит фирменный стиль: появится новый логотип, но цветовая гамма сохранится, чтобы символизировать преемственность", - рассказали в пресс-службе производителя.