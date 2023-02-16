"Газпромовский" телеканал вырезал из сериала "Мажор" сцену с Верой Брежневой

Телеканал ТВ3 (входит в государственный холдинг "Газпром медиа") вырезал из сериала "Мажор" сцену с участием певицы Веры Брежневой.

Брежнева появляется во втором сезоне сериала в одной из серий и играет саму себя. Как пишет Telegram-канал "Кровавая барыня", после удаления 40-секундного эпизода повествование теряет смысл: по сюжету главные герои ведут расследование, без удаленного эпизода становится ничего не понятно.

Вера Брежнева, расцвет карьеры которой связан с выступлениями в России и для русскоязычной аудитории, занимает антивоенную позицию. Уроженка Украины после начала СВО уехала из РФ.