Госдеп отверг заявления Херша о причастности США к подрыву "Северных потоков"

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США отвергают обвинения в подрыве российской газотранспортной системы "Северный поток".

По его словам, подобные заявления о причастности США к взрывам газопровода являются "чистой дезинформацией".

"Мы озвучиваем этот посыл постоянно перед лицом лжи, которую генерируют российские власти, и продолжим это делать в любой форме, если потребуется", — приводит РИА Новости слова представителя Госдепартамента.

Прайс добавил, что США оставляют расследование странам, в чьей юрисдикции произошел инцидент.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в июне 2022 года заложили водолазы США под прикрытием учений НАТО Baltops. Как утверждает журналист, ссылаясь на осведомленный источник, 26 сентября самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, с помощью которого были приведены в действие взрывные устройства.

Он также возмутился заявлениями властей Норвегии о непричастности к диверсии. По мнению Херша, норвежское судно как минимум отслеживало передвижения подлодок в районе, а также служило базой для тренировок водолазов.