16 Февраля 2023
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Политика Челябинская область
Фото: Накануне.ru

Секретарь Совбеза РФ проведет в Челябинске совещание по вопросам национальной безопасности

Челябинск с рабочим визитом посетит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев ознакомится с работой некоторых предприятий. Также запланировано совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе. Одной из основных тем станут меры по обеспечению технологического суверенитета России, сообщает ТАСС.

Напомним, в феврале прошлого года Патрушев провел онлайн-совещание с губернаторами УрФО по миграционной политике. Участники обсудили дополнительные меры по противодействию незаконной миграции, усилению контроля за миграционными потоками, социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов в российское общество в регионах Уральского федерального округа.

Теги: Николай Патрушев, Совбез,



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