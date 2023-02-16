В Академическом районе построят отдельный выезд на ЕКАД

Для удобства жителей Академического, из района будет построен отдельный выезд на Екатеринбургскую кольцевую автомобильную дорогу (ЕКАД). Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Из Солнечного мы такой выезд организовали сегодня. Полгода не прошло, а жители уже привыкли к южному обходу ЕКАДа, который запускали в сентябре. Естественно Академический это быстрорастущий район. Мы этот вопрос прорабатываем. В среднесрочной перспективе выезд на ЕКАД из Академического появится", - отметил градоначальник.

О сроках реализации идеи и финансовой составляющей мэр пока не рассказал.

Напомним, что трамвай в Академический решили запустить на три месяца позже запланированного - в ноябре. После запуска объекта по новым путям будут ездить 20 новых трехсекционных трамваев, на их закупку в условиях тяжелой бюджетной ситуации городу придется изыскать порядка 3 млрд руб.