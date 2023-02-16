Трех жителей Екатеринбурга судят за вымогательство у мужчины восьми квартир

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело о вымогательстве квартир и крупной суммы денег.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались трое мужчин. Как показало расследование, в июле 2021 года злоумышленники под надуманным предлогом договорились с потерпевшим о встрече. На ней вымогатели потребовали передать им 1 млн рублей. Опасаясь за свою жизнь, мужчина на следующий же день передал всю требуемую сумму.

На этом преступники не успокоились и в следующий раз потребовали от уральца уже 11,3 млн рублей, либо передачи им прав на принадлежащие ему восемь квартир. Потерпевший обратился в правоохранительные органы, после чего любители чужих денег были задержаны.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело вымогателей рассмотрит Октябрьский районный суд уральской столицы.