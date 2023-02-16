16 Февраля 2023
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Наука и техника В России
Фото: пресс-служба Роскосмоса

РКК "Энергия" объявила тендер на создание концепции эксплуатации Российской орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разместила заказ на разработку концепции эксплуатации перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

Об этом говорится в материалах на портале госзакупок. "Цель проведения мероприятий - подготовка обоснованной позиции по целевому использованию и назначению, а также бизнес-модели Российской орбитальной станции в пилотируемом варианте для дальнейшего формирования технических требований к функционалу, комплектации и потребительским качествам РОС; выявление и анализ потенциальных заинтересованных сторон в реализации проекта строительства и эксплуатации Российской орбитальной станции", - следует из документов.

Как ожидается, подрядчик определит задачи и назначение РОС в контексте мировых трендов освоения низкой околоземной орбиты, интересов РФ в текущей геополитической и социально-экономической ситуации, а также перспектив развития международной и отечественной космонавтики. Также планируется определить оптимальную бизнес-модель станции, партнеров и источники финансирования, создать возможный каталог услуг.

Начальная цена контракта составляет 9,6 млн руб.

Напомним, научно-энергетический модуль Российской орбитальной станции (РОС) будет запущен в 2027 году. Еще четыре модуля отправятся в космос в 2028-2030 годах.

Теги: космос, РОС



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