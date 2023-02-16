Кабмин РФ одобрил сделку по продаже трех заводов IKEA

Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России.

Как сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, это произошло 15 февраля. "Покупателями стали два крупных отечественных производителя — компания "Слотекс" (специализация — кухонные столешницы и фасады) и изготовитель пиломатериалов "Лузалес". Оставленные IKEA мощности продолжат функционировать в РФ, продукцию этих предприятий станут реализовывать в отечественных розничных сетях", - завил он.

Отмечается, что новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые имеются у Минпромторга, сообщают "Известия".