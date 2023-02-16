В России могут начать блокировать сайты по продаже вейпов без решения суда

Министерство сельского хозяйства России разработало проект закона, который позволит блокировать в досудебном порядке сайты с предложениями о продаже табачной и никотинсодержащей продукции.

Дистанционная продажа электронных сигарет и других электронных систем доставки никотина, для которых законодательно установлено максимальное содержание никотина в жидкости или растворе — 20 мг/мл, запрещена законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". По сообщению ведомства, законопроект направлен на блокировку доменных имен, страниц сайтов в интернете, сетевых адресов, содержащих предложения об онлайн-продаже такой продукции. В настоящее время предложения министерства находятся на рассмотрении заинтересованных ведомств.

Минсельхоз указывает, что предложенный механизм регулирования оказался эффективным для алкогольного рынка. В Минпромторге и Минэкономразвития сообщили, что законопроект поступил на рассмотрение, сообщает РБК.

В январе президент Владимир Путин подписал закон, повышающий акцизы на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет (вейпов). Он же отменяет акциз на сами вейпы.