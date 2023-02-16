В Госдуме подготовили проект о "детях спецоперации"

Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили проект закона, который вводит термин "дети спецоперации".

Как сообщил руководитель фракции Леонид Слуцкий, речь идет о гражданах, чье детство до 18 лет прошло в одном из регионов проведения спецоперации. Однако в процессе обсуждения появилось дополнение – теперь предлагается расширить территориальные рамки, речь идет не только о ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, но и приграничных районах соседних областей, например, Курской и Белгородской, которые подвергались вооруженным атакам и обстрелам со стороны Украины.

Первый замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов напомнил, что существуют региональные законы о "детях войны", которые в разных субъектах имеют свои льготы. "Вот по аналогии мы предлагаем на федеральном уровне ввести понятие "Дети СВО", - отметил парламентарий.

В будущем льготы для этой категории могут быть разработаны и введены как на федеральном уровне кабмином РФ, так и региональными органами власти. Законопроект в окончательном варианте будет внесен в Госдуму в ближайшие дни, сообщает пресс-служба партии.