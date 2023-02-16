16 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Торговые сети уберут с полок копии товаров зарубежных марок

Торговые сети в России будут снимать с продажи товары, которые похожи до степени смешения на известные иностранные бренды.

Соглашение об этом в конце 2022 года подписала Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и "Русбренд". Речь идет о так называемых паразитных копиях зарубежных марок, оставшихся работать в стране. Производители фиксируют их присутствие на магазинных полках рядом со своей продукцией.

Это продукция под собственными торговыми марками (СТМ) розничных сетей. Хотя название продукции иное, совпадение цветов дезориентирует людей. У крупных ритейлеров доля подобных торговых марок уже возросла до 20% и на фоне падения реальных доходов россиян она продолжает увеличиваться.

Как сообщила глава Института развития предпринимательства и торговли Наталья Назарова, покупатели могут быть консервативными и отдавать предпочтения товарам популярных марок. Поэтому некоторые ретейлеры пытаются воспользоваться ситуацией и предложить покупателю СТМ с похожими упаковкой и брендингом, но по более выгодной цене, сообщают "Известия".

Теги: магазины, товары, бренды



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