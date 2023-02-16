Госдума в марте может утвердить право командира назначать арест

Депутаты Госдумы России оперативно рассмотрят проект закона, который разрешит арестовывать без суда прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов.

Новые нормы могут быть приняты в марте. Как считают депутаты от фракции "Единая Россия", это необходимо, чтобы в период мобилизации, действия военного положения и в военное время соблюдалась дисциплина. Авторы законопроекта отмечают, что отсутствие такого наказания снижает возможности командиров поддерживать дисциплину среди подчиненных.

Согласно документу, дисциплинарный арест станет крайней мерой наказания и будет применяться в тех случаях, когда другие способы повлиять на поведение не действуют. К списку тяжелых проступков авторы законопроекта отнесли 19 различных нарушений. В том числе самовольное оставление воинской части, уклонение от исполнения воинских обязанностей, невыполнение уставных правил, несение службы в состоянии опьянения.

Как заявил автор инициативы, первый зампред комитета по обороне Андрей Красов, законопроект начнет действовать сразу, как только пройдет все чтения и будет подписан президентом.

Эксперты считают, что инициатива может потребовать разъяснений со стороны Конституционного суда, сообщают "Известия".