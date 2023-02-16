Госдума в марте может утвердить право командира назначать арест

16 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Госдума в марте может утвердить право командира назначать арест

Депутаты Госдумы России оперативно рассмотрят проект закона, который разрешит арестовывать без суда прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов.

Новые нормы могут быть приняты в марте. Как считают депутаты от фракции "Единая Россия", это необходимо, чтобы в период мобилизации, действия военного положения и в военное время соблюдалась дисциплина. Авторы законопроекта отмечают, что отсутствие такого наказания снижает возможности командиров поддерживать дисциплину среди подчиненных.

Согласно документу, дисциплинарный арест станет крайней мерой наказания и будет применяться в тех случаях, когда другие способы повлиять на поведение не действуют. К списку тяжелых проступков авторы законопроекта отнесли 19 различных нарушений. В том числе самовольное оставление воинской части, уклонение от исполнения воинских обязанностей, невыполнение уставных правил, несение службы в состоянии опьянения. 

Как заявил автор инициативы, первый зампред комитета по обороне Андрей Красов, законопроект начнет действовать сразу, как только пройдет все чтения и будет подписан президентом.

Эксперты считают, что инициатива может потребовать разъяснений со стороны Конституционного суда, сообщают "Известия".

Теги: арест, Госдума, законопроект, командир



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети