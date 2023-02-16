16 Февраля 2023
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Политика В России

СМИ: Минцифры дважды оплатило подключение школ к интернету

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России попыталось через суд взыскать с сотового оператора "Мегафон" 28 млн руб. за уже оказанные услуги по подключению школ к интернету.

Ведомство мотивировало свой иск тем, что оператор ввел министерство в заблуждение и скрыл, что интернет в эти школы уже был проведен. На заседании 15 февраля Арбитражный суд Москвы отклонил иск Минцифры. Министерство может оспорить это решение в вышестоящей инстанции.

Иск был подан в ноябре 2022 года, при этом суть исковых требований в то время не раскрывалась. Отмечалось, что претензии ведомства касались госконтракта 2019 года, свои обязательства по которому "Мегафон" считает выполненными в полном объеме, сообщают "Ведомости".

 

Теги: Минцифры, Мегафон, школы, интернет



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