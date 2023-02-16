ЦИК хочет сформировать комиссии на новых территориях к 6 марта

Центризбирком России начал формировать избиркомы новых территорий.

Ожидается, что эта работа продлится до 6 марта. Предложено восемь членов комиссий: по два для работы в каждом регионе. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, четверо из них возглавляли комиссии во время референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Россию. Остальных она охарактеризовала как "специалистов, которые помогут коллегам адаптироваться к действующим в России избирательным стандартам в краткий срок, оставшийся до единого дня голосования", сообщают "Ведомости".

Сейчас на новых территориях продолжается прием заявлений от кандидатов в комиссии.

Ранее сообщалось, что Центризбирком России планово осуществляет подготовку к выборам в заксобрания новых территорий РФ. Они пройдут в сентябре 2023 года, а решение о том, проводить ли их в условиях военного положения, будут принимать сами регионы.