16 февраля кабмин РФ объявит о заключенных контрактах по поставкам авиатехники

Структуры "Ростеха" заключили контракты на поставку государственным лизинговым компаниям России в общей сложности 149 авиалайнеров и вертолетов на сумму 219 млрд руб.

16 февраля о заключении договоров должен объявить глава правительства Михаил Мишустин на заседании правительства, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с паспортами инвестиционных проектов по этой технике.

15 февраля вышел срок исполнения поручения главы государства Владимира Путина, который жестко потребовал от вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова обеспечить заключение контрактов на поставку авиатехники в текущем году. Президент упрекал его на совещании 11 января в том, что у авиационных заводов нет контрактов на производство авиатехники на год, и потребовал за месяц закончить эту работу.

Напомним, "Аэрофлот" может рассчитывать на поставку в 2023-2025 гг. 63 отечественных самолетов. Это 35 импортозамещенных SSJ100, 17 среднемагистральных МС-21 и 11 Ту-214, производство которых много лет не велось.